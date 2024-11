Nei giorni scorsi si è svolta l’annuale edizione dei Campionati italiani della Geografia online, organizzati dalla Società geografica italiana, in collaborazione con l’associazione “Zaccagna, ieri e oggi” e guidati dal prof. Canesi dell’I.I.S.”D. Zaccagna” di Carrara. A rappresentare, per l’edizione 2023, la scuola secondaria di primo grado di San Sostene sono stati Davide Frustagli, Mattia Codispoti, Gioele Genco, Santo Mongiardo, Marco Griffo, Luo Haixin e Gabriele Monsalina, frequentanti la classe terza. Accompagnati dalla docente di geografia e animati da grande entusiasmo, i ragazzi si sono cimentati nelle otto prove della gara: strumenti della geografia e geografia fisica; demografia e geografia politica ed economica; individuazione sulle carte di elementi geografici (montagne, fiumi, stretti, mari, stati, città); coordinate geografiche di città o località; individuazione dei luoghi attraverso le foto; ambiente; geopolitica e diritti umani; bandiere.

Oltre ottanta le scuole da tutta Italia che hanno preso parte ai campionati e oltre duemila i ragazzi partecipanti che si sono sfidati tramite la piattaforma Kahoot. E gli ottimi risultati non si sono fatti attendere: la scuola secondaria di San Sostene, che fa parte dell’Istituto comprensivo di Davoli Marina, si è classificata al diciannovesimo posto su ottantasette scuole partecipanti nella classifica delle scuole, mentre Davide Frustagli è arrivato undicesimo su oltre duemila partecipanti nella classifica individuale.

A Davide e ai ragazzi che hanno partecipato a questa edizione dei campionati vanno i complimenti e un grande plauso da parte dell'istituzione scolastica. «Il traguardo raggiunto testimonia, inoltre, l’eccezionale professionalità e l’incondizionata dedizione del corpo docente tutto della scuola secondaria di primo grado di San Sostene - si legge in una nota - che attraverso un silenzioso e laborioso cammino ha dimostrato, anche in questa occasione, un’offerta didattica di primissimo piano che ha consentito di raggiungere il prestigioso traguardo. Il risultato raggiunto dimostra, infine, che la buona scuola non si costruisce con le riforme ma con un personale docente qualificato e appassionato al proprio lavoro. Ed è al personale docente e non docente della scuola di San Sostene che va il sentito ed affettuoso ringraziamento dei ragazzi».