Si conferma una città sotto chiave anche nel dopo estate Lamezia Terme. Le rassicurazioni arrivate da via Perugini negli ultimi mesi ancora una volta si scontrano con una sola realtà: l'annullamento degli eventi a causa dell'inagibilità degli immobili. Ultima novità la cancellazione delle stagioni teatrali. Ad ufficializzarlo sono AMA Calabria, ARCI, Lamezia Film Fest, Teatro P, Show Net di Ruggero Pegna, I Vacantusi che spiegano di avere ricevuto comunicazioni in tal senso dal prefetto Alecci. Domani in conferenza stampa verranno illustrati le associazioni interessate dal blocco delle attività terranno una conferenza stampa sul tema.

LEGGI ANCHE:

A Lamezia, il teatro indipendente che resiste alla scure commissariale -VIDEO

Lamezia, manifestanti occupano il teatro Grandinetti - VIDEO