Itkam - la Camera di Commercio Italiana per la Germania, in collaborazione con la Regione Calabria e l'Associazione Liutaria Bisignanese (A.L.B.), è presente dal 2 al 5 aprile a Francoforte, alla fiera internazionale di strumenti musicali “Musikmesse Francoforte 2019".

L’iniziativa, una delle tante che rientrano nel progetto “Truly Calabria 2019”, attraverso cui si vuole offrire al pubblico la possibilità di conoscere le eccellenze della nostra affascinante Regione.

Per tutta la durata della manifestazione, presso lo Stand Hall 3.1 B 21, i maestri liutai di Bisignano espongono numerosi strumenti consentendo ai tantissimi visitatori di toccare con mano uno dei fiori all’occhiello della produzione calabrese nel campo dell’artigianato artistico e illustrando le caratteristiche e la qualità della loro produzione.

Lo stand, sin dal primo giorno è stato visitato da numerosissimi intenditori tra cui il famoso cantautore rap italiano Caparezza che si è lasciato affascinare dalla tradizione liutaria calabrese e si è complimentato con i maestri liutari per l’abilità e l’attenzione con cui realizzano le loro opere.

Il progetto è realizzato in cooperazione con la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020. Rientra nel programma promozionale che la Regione Calabria, realizza congiuntamente con le Camera di Commercio Italiane all'estero al fine di rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali".