Da qualche settimana il Comune bruzio è al lavoro per organizzare il concerto che saluterà l'arrivo del 2024, quattro gli artisti in lizza. Mentre sullo Ionio potrebbe arrivare Max Pezzali

Capodanno a Cosenza: da qualche settimana in Comune, silenziosamente, si lavora per prendere contatti e senza dimenticare il portafoglio. Ed è già pronta una rosa di big tra i quali potrebbe esserci l'artista che salirà sul palco per salutare il 2024. Sul versante ionico, Corigliano Rossano ha due nomi in lizza, Max Pezzali è il favorito e poi c’è Mannarino che balla su due tavoli, conteso anche da Palazzo dei Bruzi.