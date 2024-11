A Mendicino c’era stato l’ultima volta, al Teatro Comunale, giusto un anno fa, per lo spettacolo In...canto d'arpa, in coppia con la cantante Silvia Felisetti ed insieme avevano fatto rivivere il mito della soubrette. Ora, Davide Burani, uno dei più apprezzati arpisti delle ultime generazioni in Italia, ma con una significativa esperienza anche all’estero, vi fa ritorno domenica 3 giugno, alle ore 20,30 a Villa Pergamena, per un concerto che arriva a conclusione di una masterclass, articolata in due giorni, che l’arpista modenese ha tenuto agli studenti dei corsi avanzati di arpa del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza.

Nel programma brani di Verdi, Donizetti e Bellini

Il concerto, organizzato dall'Associazione Orchestra Italiana di Arpe, in collaborazione con il Rotary Club di Mendicino, è un recital per arpa sola dal titolo Capricci all’Opera ed ha per tema proprio le fantasie tratte dalle arie d'Opera. Davide Burani ha risposto all’invito di Alba Rosa Di Lieto, Presidente dell'Associazione Orchestra Italiana di Arpe. Il concerto sarà aperto dalle note del Preludio da La Traviata di Giuseppe Verdi. Sarà poi la volta dell’aria Una furtiva lagrima, dall’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti nella trascrizione per arpa di John Thomas. A seguire, spazio alle fantasie musicali per arpa sola, riarrangiate dal compositore Giovanni Caramiello: il divertimento su Un Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi e Casta diva da Norma di Vincenzo Bellini.



Al giro di boa del concerto, altre pagine musicali importanti come Barcarolle di Jacques Offenbach, da I racconti di Hoffmann, l’Intermezzo da La Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, trascritto per arpa da Michele Albano e Impromptu-Caprice opera 9 di Gabriel Pierné. Completano il quadro alcune gemme verdiane come Di Provenza il mar, il suol e La donna è mobile, trascritte per arpa da Charles Oberthur. Il concerto è ad ingresso libero. Per informazioni si può contattare la prof.ssa Albarosa Di Lieto, ideatrice dell'iniziativa, all'indirizzo e-mail: albarosadilieto@yahoo.it.