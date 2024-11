Dopo giorni di lavoro, Marvel studios salutano Tropea. Si sono concluse le riprese del film “The Marvels”, sequel di Captain Marvel, partite lo scorso 27 agosto. Ne dà contezza una nota di ringraziamento a firma di Raffaella Ridolfi, direttore di produzione di Wildside: «Le riprese Marvel – ha commentato - sono terminate nelle tempistiche previste e nelle modalità migliori di ogni aspettativa». Il film uscirà al cinema l’11 novembre 2022. La regia è affidata a Nia DaCosta, mentre la sceneggiatura a Megan McDonnell, membro del gruppo creativo della serie Disney+ WandaVision. Il cast comprende artisti del calibro di Brie Larson, Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris.

Il mondo Marvel

La Marvel è un prestigioso gruppo statunitense capace di dare vita a personaggi dei fumetti diventati celebri tra cui l’Uomo Ragno, Devil, Hulk, gli X-Men e i Fantastici Quattro e la scelta di ambientare delle scene nel Borgo più bello d’Italia ha gratificato Tropea e «confermato – si fa rilevare in un post social del sindaco Giovanni Macrì - l’ottima capacità comunicativa utilizzata per farla conoscere. Effettivamente i successi che si stanno raccogliendo, in una sequela così fitta da rasentare il prodigioso, non sono frutto automatico del fascino di cui la Città è ricca. Negli anni passati – si fa presente - questa calamita naturale sembrava aver perso il suo potere attrattivo mentre ora si è straordinariamente riattivato perché la bellezza di un territorio, oggi più che mai, dev’essere curata e partecipata adeguatamente. Se la Perla del Tirreno, unica località italiana, è stata prescelta dalla famosissima casa statunitense, che girerà altre scene a Los Angeles e nel New Jersey, è perché la sua straordinarietà, in quanto a storia e a fascino, è riuscita a giungere alle persone giuste nei tempi giusti, attraverso un’opera di promozione e una rete informativa di qualità eccellente».

Le bellezze di Tropea ad un grande pubblico

A giudizio degli amministratori comunali: «Sarà sicuramente emozionante assistere alla proiezione del film che regalerà al mondo intero anche un pezzetto di Tropea». I supereroi saranno dei testimonial d’eccezione e «con la loro fama contribuiranno a far conoscere ancor più la Città in tutto il mondo».

Il lavoro nella Perla del Tirreno

Dalla Marvel sono giunte all’indirizzo di Tropea parole cariche di soddisfazione per le attività portate avanti: «Raramente – commentano in una nota - chi non appartiene al nostro settore comprende le necessità di un team di lavoro eterogeneo ed ingombrante che nell’arco di pochi giorni appare e scompare come un circo e ancor più raramente capita di vedere accolte tutte le nostre richieste in tempi record».

La proiezione del film nel 2022

Il lavoro portato avanti darà i suoi frutti tra più di un anno: «A novembre del 2022 assisteremo con emozione alla proiezione del film ed oltre ad ammirare la vicenda narrata, le spettacolari immagini della Rupe, dello Scoglio dell’Isola, del mare e del Borgo incanteranno con la loro indiscutibile magia gli spettatori: Tropea contribuirà a rendere “The Marvels” esclusivo così come il film aiuterà il Borgo più bello d’Italia ad essere ancor più noto e ammirato nel mondo», conclude il primo cittadino.