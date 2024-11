Incontrerà gli studenti. Il progetto è stato promosso dall’associazione Cultura&Solidarietà che ha raccolto 480 lettere provenienti da ragazzi delle scuole medie superiori di tutta Italia

Oggi e domani Giusy Versace parlerà agli studenti dell’Istituto Paolo Borsellino di Palermo e del liceo Lucrezia della Valle di Cosenza, in occasione della presentazione del volume “Cara donna ti scrivo...”, il progetto promosso dall’associazione Cultura&Solidarietà che ha raccolto 480 lettere provenienti da studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia e rivolte proprio alle donne. Domani, venerdì 27 aprile, alle 11 Giusy incontrerà gli studenti del il liceo Lucrezia della Valle di Cosenza.

I ragazzi e la scrittura

«Per me è sempre un grande piacere incontrare gli studenti» commenta Giusy Versace aggiungendo: «A questo tipo di incontri i ragazzi rispondono con grande entusiasmo e questo dà molta energia anche a me. Trovo l'iniziativa promossa da Cultura e Solidarietà bella, significativa stimola i ragazzi anche alla scrittura e questo, oggi, ha un valore maggiore poiché viviamo in un tempo dove i social la fanno da padrona e ci costringono a comunicare con delle foto e con dei tweet di pochi caratteri».

La violenza di genere

«Non c’è una soluzione per ridurre la violenza di genere se non andare alla fonte, tra i giovani, per creare la cultura del rispetto» sottolinea Francesco Vivacqua, presidente di Cultura&Solidarietà, che da anni si impegna per diffondere la cultura della legalità e del rispetto tra i giovani. L’obiettivo di questo volume è quello «di sensibilizzare i ragazzi sul tema donna, coinvolgendoli in riflessioni e considerazioni che esprimano i loro sentimenti» ha dichiarato Nadia Mazzon, direttrice generale di Cultura&Solidarietà. Il libro contiene la presentazione del presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi ed è stato stampato in 25mila copie.