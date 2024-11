L'evento culturale, ideato dal magistrato Antonio Salvati, si è svolto al Parco dei Tauriani di Palmi

È stato Gianrico Carofiglio, ex magistrato, politico e scrittore,a chiudere la quinta edizione del "festival della letteratura e del diritto-città di Palmi. L’evento culturale, ideato dal giudice Antonio Salvati, si è concluso con una conversazione sulla lingua dei giuristi e sulla precisione delle parole. Al parco dei Tauriani di Palmi in tantissimi hanno partecipato all’intervento di Carofiglio il quale si è incentrato anche sul ruolo della magistratura in Calabria e sull’influenza che il linguaggio giuridico ha avuto, nel bene e nel male, nella sua attività narrativa.