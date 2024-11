Una biblioteca sull'acqua. Il progetto potrebbe presto divenire realtà nel Cosentino. Nel dettaglio, la Giunta comunale di Cassano allo Ionio ha approvato la proposta di partnership tra l'ente e l'associazione "Laghi di Sibari" per la partecipazione all'avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri "per il finanziamento di Progetti di educazione non formale e informale di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza" - EduCare, con il Progetto "Biblioteca galleggiante".

L'attività prevede, in particolare, il noleggio di un'imbarcazione nei Cantieri nautici ubicati all'interno dei Laghi di Sibari da trasformare in biblioteca galleggiante sensoriale, ospitando libri che avranno come argomento principe il mare e percorsi laboratoriali. Il progetto sarà rivolto, in maniera particolare, «ai bambini e ai ragazzi - si afferma nella delibera approvata dalla Giunta - appartenenti a nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà e di disagio sociale. L'iniziativa riveste un alto valore culturale e sociale».