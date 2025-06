Si è conclusa con un grande successo di pubblico, critica e partecipazione la venticinquesima edizione di Primavera dei Teatri, il festival dei nuovi linguaggi della scena contemporanea, che dal 26 maggio al 1° giugno ha animato Castrovillari con spettacoli, incontri, anteprime nazionali, progetti site-specific e momenti di confronto tra artisti, operatori e pubblico.

Un’edizione speciale, quella del venticinquennale, che – si legge in un comunicato dei promotori - ha visto il festival confermare la sua centralità nel panorama nazionale della nuova scena teatrale, accogliendo compagnie affermate e giovani formazioni emergenti, e costruendo un programma denso e trasversale, capace di raccontare la vitalità e le contraddizioni del nostro tempo attraverso il teatro.

Oltre 30 eventi, tra spettacoli, presentazioni editoriali e laboratori, più di 100 artisti e operatori provenienti da tutta Italia, un pubblico caloroso e presente che ha partecipato con entusiasmo, confermando la funzione di Primavera dei Teatri come luogo di incontro, osservatorio sui linguaggi contemporanei e presidio culturale nel cuore del Sud.

Le dichiarazioni dei direttori artistici

«È stata un’edizione emozionante e importante – afferma Dario De Luca - non solo perché segna i venticinque anni di storia del festival, ma anche per la risposta di un territorio che continua a credere e a sostenere questo progetto culturale. Abbiamo visto spettacoli potenti, nuove drammaturgie, riflessioni politiche e civili, e soprattutto abbiamo respirato un clima di comunità teatrale vera, che è la cosa più preziosa che questo festival ha costruito in questi anni.»

«È un orgoglio – aggiunge Saverio La Ruina - vedere come Primavera dei Teatri sia diventata un punto di riferimento nazionale e un appuntamento atteso dalla comunità teatrale italiana. Abbiamo costruito negli anni una rete umana e artistica che ogni anno si rinnova e si rafforza. Questo venticinquennale è il segno che la cultura di qualità, se seminata con dedizione, attecchisce anche in contesti difficili».

«Venticinque anni fa sembrava una sfida impossibile – conclude Settimio Pisano - Oggi possiamo dire con orgoglio che Primavera dei Teatri è una realtà consolidata, capace di attrarre artisti, spettatori e operatori da ogni parte d’Italia. Un festival che ha saputo attraversare crisi, cambiamenti, stagioni difficili, restando fedele alla propria identità e alla propria vocazione di spazio per la ricerca e il confronto.»

Bilancio

Il bilancio artistico e organizzativo si chiude dunque con risultati lusinghieri, che confermano la vocazione di Primavera dei Teatri come piattaforma di dialogo, sperimentazione e innovazione, e rilanciano il progetto verso le future edizioni.

Il festival è realizzato da Scena Verticale, con il sostegno di: Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, Regione Calabria, Comune di Castrovillari; e con il contributo di: Fondazione Carical e numerosi partner nazionali e internazionali. Prossimo appuntamento al 2026.