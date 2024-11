Più di duemila i figuranti che hanno animato l'evento promosso dalla Pro loco prendendo parte al lungo serpentone per festeggiare re Burlone

Circa 50 mila persone, secondo una stima degli organizzatori, provenienti da ogni parte della Calabria e dalle regioni vicine, hanno partecipato alla prima sfilata in maschera del 60/mo Carnevale di Castrovillari e Festival internazionale del folklore. Più di duemila i figuranti che hanno animato l'evento promosso dalla Pro Loco prendendo parte al lungo serpentone per festeggiare "Re Burlone". Grande spazio a musica, colori e divertimento per tutti a partire dalla mattina con "La Parata della Gioia" che ha visto il coinvolgimento di tantissimi bambini.

La sfilata di maschere e carri allegorici del pomeriggio, seguita da migliaia di persone, è stata aperta dalla neo madrina Giada Sartori. In testa al lungo serpentone i gruppi folklorici con i "Piccoli" e il gruppo della Pro Loco. Di scena quest'anno, come accadde in occasione della cinquantesima edizione, il Brasile con il gruppo "Cores e Magia".