Castrovillari rende omaggio a Vincenzo Perrone, studioso e ricercatore della storia e della cultura della città e del Pollino, e lo fa attraverso l'intitolazione di una strada a lui dedicata.

«Non solo un omaggio - come ci tiene a precisare Francesco Caruso promotore della petizione popolare che ha raccolto numerose adesioni a sostegno di questa intitolazione - ma un atto dovuto, quello di dedicare un pezzo della città alla memoria di un uomo che in qualità di scrittore, storico ed escursionista, è stato una figura di rilievo per la il nostro paese, a cui è rimasto profondamente legato anche nei tanti anni in cui ha vissuto e lavorato lontano».

La cerimonia per la scoperta della targa toponomastica si terrà sabato 25 maggio alle ore 10.30 alla presenza del sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito. L'appuntamento è nel tratto dove via Fauciglio si dirama nella direzione dell'Orto botanico, luogo in cui verrà collocata la targa e che diventerà "via Vincenzo Perrone".

Per ricordare la sua figura e la sua ricerca che «oggi rappresenta un inestimabile patrimonio culturale e sociale - sottolineano i promotori - è stato inoltre organizzato un incontro che vedrà vari relatori raccontare, ognuno dal suo punto di vista, questa che non è solo un'eredità lasciata in dono alla città e ai suoi concittadini bensì un modo per tracciare una visione di futuro guardando al passato e a queste radici di cui tutti sono chiamati ad esserne custodi».

La seconda parte della giornata si svolgerà quindi nella sala consiliare del Palazzo di Città alle ore 17. Il saluto iniziale è affidato al sindaco e a coordinare i lavori sarà Francesco Caruso, ambientalista e fondatore Wwf Pollino. Ad intervenire saranno Francesco Bevilacqua, giornalista, Vittorio Cappelli, storico dell'emigrazione, Francesco Di Vasto, storico dell'arte antica, Mimmo Sancineto, editore, Luigi Troccoli, giornalista e Gianluigi Trombetti, storico.

Durante l'evento sarà proiettato un video a cura di Francesco Caruso dedicato a Vincenzo Perrone.