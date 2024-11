Domani alla Cittadella Regionale verrà presentato il festival ideato e diretto da Scena Verticale

Giovedì 3 maggio alle ore 11,30 in Cittadella Regionale verrà presentata in conferenza stampa la XIX edizione di “Primavera dei Teatri”. Il festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea, ideato e diretto da Scena Verticale, propone ciò che di meglio offre il panorama teatrale nazionale, testimoniando la volontà di un piccolo e suggestivo centro calabrese di diventare luogo privilegiato del dibattito culturale nazionale.



A presentare il nuovo cartellone Maria Francesca Corigliano, assessore alla cultura della Regione Calabria, Domenico Pappaterra, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari, Dario De Luca e Settimio Pisano, direttori del Festival.

Sotto la direzione artistica di Dario De Luca e Saverio La Ruina e la direzione organizzativa di Settimio Pisano, Primavera dei Teatri si conferma polo di riferimento per tutto il teatro calabrese, coinvolgendo artisti, operatori e maestranze provenienti dall’intera Regione.



Novità assoluta di questa edizione è “Europe Connection. La drammaturgia europea in Calabria”, progetto triennale che, in linea con la vocazione di Scena Verticale, si impegna nella promozione e diffusione della nuova drammaturgia europea attraverso la messa in relazione con la produzione artistica regionale. Un progetto a sostegno delle compagnie calabresi che scommette e investe sul territorio aprendo, al tempo stesso, una finestra sull’Europa e sulle poetiche internazionali.



L’inserimento di Primavera dei Teatri tra i Grandi Festival finanziati dalla Regione Calabria, che ne ha garantito un respiro triennale, contribuisce a rafforzare la posizione di Castrovillari come luogo privilegiato di dibattito e confronto tra artisti, studiosi e addetti ai lavori ritagliandosi una specificità culturale originale di grande interesse nel panorama nazionale.