Il ricavato andrà al progetto “Insieme per Viole - il film” per sensibilizzare sul tema della violenza di genere

Con leggerezza, condita da un pizzico di ironia, per trascorrere una piacevole e divertente serata, la Compagnia Teatrale Khoreia 2000 porta in scena, presso la propria Sala Teatro, sita a Castrovillari, in via del Pino Loricato,11, lo spettacolo “In Varietà… Costume e Società”. Un potpourri di situazioni al limite del grottesco dove a farla da protagonista è la moderna società, frivola e consumistica. Angela Micieli, Giovanni Pisani, Nicola Graziadio ed Emanuele Piroli i protagonisti di queste esilaranti pieces teatrali, con la regia di Rosy Parrotta.

Gli appuntamenti



Giovedì 8 marzo ore 21:00

Sabato 10 marzo ore 21:00

Domenica 11 marzo ore 19:00, a cui farà seguito un momento conviviale.

Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto "Insieme per Viole' - il film". Il progetto prevede la realizzazione di un docufilm, tratto dal libro Viole’ di Angela Micieli, da distribuire in tutte le scuole d’Italia come mezzo di contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e mostrare, nel contempo, l'altra faccia della Calabria, quella pulita, quella operosa, quella che non si arrende, quella che sa farsi comunità, che sa mettersi insieme in un progetto rivolto a tutti i giovani. A tutti i giovani di tutta Italia.