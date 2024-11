Per regalare un momento di gioia e normalità a chi vive in trincea da settimane, i rappresentanti dell’Unitalsi di Catanzaro hanno donato uova di Pasqua e peluche al personale del reparto di terapia intensiva del nosocomio catanzarese

L’emergenza sanitaria e la crisi economica non fermeranno l’ondata di solidarietà che in modo particolare, a Pasqua, mostrerà tutta la sua forza e la sua caparbietà nel modo più semplice che conosce: regalare un momento di gioia. Sono tante le iniziative destinate ai più bisognosi e a chi è impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus.

I volontari dell’Unitalsi, Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali di Catanzaro, a pochi giorni dalla Pasqua, hanno donato, anche solo per pochi minuti, un momento di normalità al personale medico e sanitario della terapia intensiva dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio”. Per loro, uova di pasqua e peluche che hanno colorato gli ambienti asettici di un reparto in cui purtroppo i pazienti arrivano in condizioni estreme.

«L’iniziativa è stata pensata per ringraziare – ha spiegato il presidente dell’Unitalsi di Catanzaro, Franco Greco – questi nostri medici e tutto il personale per quello che stanno facendo per noi in questo momento triste e di duro lavoro. Per questa Santa Pasqua, come Unitalsi, abbiamo voluto regalare un po’ di dolcezza».

«Noi non possiamo che ringraziare tutti coloro i quali in questo periodo ci hanno dimostrato vicinanza e solidarietà – ha detto il direttore della terapia intensiva dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio”, Maria Laura Guzzo – questo è un gesto tangibile che mi commuove perché effettivamente ci sono persone che, specialmente in questa rianimazione, dove sono ricoverati pazienti affetti da Covid ed è molto pesante da affrontare sia sul piano fisico che psicologico».