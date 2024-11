L'anticipazione è del direttore artistico Gianvito Casadonte che ospiterà la star di Hollywood nella kermesse estiva

«Catanzaro si conferma ancora una volta capitale del grande cinema preparandosi ad accogliere il regista di culto di Hollywood Oliver Stone. La notizia annunciata ieri dal direttore artistico del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte, riempie d’orgoglio tutta la città e l’intera amministrazione comunale che ha creduto fortemente nell’idea di istituzionalizzare un evento che, nel corso degli anni, ha contribuito alla crescita e alla promozione dell’immagine di Catanzaro nei grandi circuiti internazionali». Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

«Dopo aver ospitato star del calibro di Matthew Modine, Matt Dillon e Tim Roth – prosegue - ora sarà la volta di un regista, tre volte premio Oscar, che ha lasciato il segno nella storia del cinema con titoli come “Platoon”, “Wall Street”, “Nato il quattro luglio” e “JFK - Un caso ancora aperto” e che ha firmato la sceneggiatura del capolavoro “Scarface”. Un ospite straordinario che arriverà in esclusiva a Catanzaro e che sono sicuro attirerà l’attenzione di tutti i media, degli addetti ai lavori e del sempre affezionato pubblico della kermesse. Una sfida ed una scommessa che il Comune di Catanzaro ha voluto condividere con Casadonte investendo su una manifestazione dai grandi risvolti culturali, turistici e produttivi che ha legato il proprio nome al Capoluogo e che può disporre di un’area suggestiva e idonea per i grandi eventi come quella del Porto. Sono sicuro, dunque – conclude Abramo - che anche per la prossima edizione questa fondamentale sinergia istituzionale segnerà un ulteriore importante tassello per la crescita del Festival e della città».

