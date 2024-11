La donna sarebbe stata aggredita dall'ex marito con calci e schiaffi in faccia anche in presenza delle loro figlie minori

In preda spesso ad uno stato di alterazione psico-fisica, dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe sottoposto l'ex moglie a vessazioni continue sia aggredendola verbalmente con minacce di morte ed ingiurie, sia percuotendola con calci e schiaffi in faccia anche in presenza delle loro figlie minori.

Un cinquantunenne è stato arrestato a Catanzaro dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti contro famigliari e conviventi. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe perpetrato in più occasione le condotte aggressive nei confronti dell'ex coniuge.