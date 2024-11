Davanti alle autorità civili, militari e religiose Stefania Argenti ha presentato la sede nel capoluogo di regione che agirà in parallelo a quella di Crotone

Nuova vita per Palazzo Alemanni, prestigiosa struttura nobiliare nel cuore di Catanzaro. Con una cerimonia convocata ’in extremis’ la struttura di via Sensales ha tagliato il nastro che la vede ospitare la sede catanzarese della SABAP, la soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio abbinata alla sede di Crotone di Palazzo Morelli.

La manifestazione si è svolta nel suggestivo ingresso dove sono arrivate le più alte cariche istituzionali, politiche, religiose e militari. A fare gli onori di casa la soprintendente Stefania Argenti la quale, piuttosto emozionata, ha tessuto le lodi della squadra di suoi ‘ragazzi’ capaci in poco tempo di ottenere molti risultati malgrado ristrettezze di ogni genere.

Gli interventi

Hanno preso la parola il presidente Roberto Occhiuto per la regione, proprietaria dell’immobile concesso in comodato per 10 anni; il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro artefice di una proficua interlocuzione tra il ministero della Cultura e l’ente intermedio calabrese, ed anche il prefetto del capoluogo di regione Enrico Ricci.

Presente anche l’arcivescovo Claudio Maniago ed i sindaci delle due città di Catanzaro e Crotone, Nicola Fiorita e Vincenzo Voce. “La cultura unisce – ha sottolineato ancora la Argenti – e noi non facciamo questioni di campanile perché vogliamo valorizzare al massimo le tante cose preziose che questo meraviglioso territorio possiede, sotto terra o già venute alla luce”. Dopo il taglio del nastro è seguita una prima visita agli spazi che saranno subito riempiti con reperti ed implementati con nuove unità lavorative.