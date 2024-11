Eccezionalmente proroga fino al 10 ottobre la mostra Chagall. La Bibbia ospitata al Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro: un’esposizione unica per conoscere uno degli aspetti più intimi della vita del grande artista russo, il suo rapporto con la religione ebraica e la sua personalissima maniera di rileggere, in chiave pittorica, il Messaggio Biblico.



A cura di Domenico Piraina, la mostra Chagall. La Bibbia vede esposte 170 opere grafiche di Marc Chagall ed è corredata da un ampio apparato didattico sui temi chagalliani e biblici, sull’ebraismo in Calabria e sulle influenze dell’arte ebraica sulla cultura contemporanea.

In mostra sono anche presenti le opere dei due celebri artisti contemporanei Max Marra e Antonio Pujia, a completamento di un percorso ricco e del tutto inedito.



La mostra “Chagall. La Bibbia” è prodotta e organizzata dal Comune di Catanzaro e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Catanzaro con Arthemisia, è realizzata grazie al contributo della Regione Calabria, con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro e con il fondamentale contributo della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, grazie a cui tutte le scuole della Provincia di Catanzaro potranno usufruire dell’ingresso gratuito alla mostra.

Il catalogo della mostra è di Editore Rubbettino.



La mostra è aperta da martedì a domenica: mattina dalle ore 10.00 alle ore12.30, pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.30. Lunedì chiuso.