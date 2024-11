Il concorso, giunto alla sesta edizione, vuole valorizzare la città nel periodo natalizio. Riconoscimento speciale per l'illuminazione di uno dei simboli della città, ovvero il cavatore

Anche quest'anno, con la sesta edizione del concorso "vetrine in festa", la pro loco di Catanzaro ha centrato l'obiettivo. Nel periodo natalizio infatti i commercianti della città hanno addobbato a festa le loro vetrine rendendo il capoluogo più accogliente e valorizzando le diverse attività commerciali. La premiazione degli 11 vincitori si è svolta a palazzo De Nobili alla presenza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo che ha ritirato un premio speciale per l'illuminazione di uno dei simboli della città, ovvero il cavatore il cui fascino, nel periodo natalizio, è stato valorizzato con le luminarie.

Dunque per la pro loco di Catanzaro è già il momento di iniziare a pensare al Natale 2018 e alle iniziative da avviare coinvolgendo, per l'illuminazione della città, anche i quartieri e i singoli cittadini, sull'esempio della pro loco di Carolei, in provincia di Cosenza. "Coloro che sono preposti non solo a vendere ma anche ad abbellire la città - ha commentato il presidnete della pro loco di Catanzaro Pippo Capellupo - si stanno rimboccando le maniche e, insieme ad istituzioni e associazioni come la pro loco, lavorano perché la città diventi sempre più bella e appetibile".

Rossella Galati