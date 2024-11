Un dibattito dall'alto valore formativo si è tenuto nell’Istituto Comprensivo “Mattia Preti” di Catanzaro in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il dirigente scolastico, Angelo Gagliardi, ha introdotto un incontro con la professoressa Maria Clotilde Pettinicchi, psichiatra e già giudice esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che è intervenuta sul tema: “La violenza non paga…” riflettendo con gli studenti su tematiche quali il bullismo e la violenza in genere e consigliando i ragazzi presenti sulle migliori strategie comunicative per affrontare eventuali situazioni problematiche, ricordando loro l’importanza di figure adulte di riferimento.

Nel pomeriggio, presso la scuola primaria “Centro”, si è tenuto un incontro dal tema “La legalità vince sempre”. Tale incontro, introdotto dal dirigente scolastico ha visto la pregevole partecipazione di Suor Carolina Iavazzo del Centro Educativo “Padre Puglisi” di Bovalino (RC), centro intitolato a Don Pino Puglisi, assassinato dalla mafia nel 1993, di cui suor Carolina è stata collaboratrice. La religiosa ha portato la testimonianza di quanto vissuto nel quartiere Brancaccio di Palermo ove don Pino, fulgido esempio di fede e legalità, ha operato al fine di sottrarre i giovani alla violenza e al potere mafioso. Altresì, in rappresentanza del Vescovo Vincenzo Bertolone, è intervenuto il vicario Don Silvestri, il quale ha portato la sua esperienza di missionario nei difficili quartieri di San Paolo del Brasile ove si è occupato, in particolare, del recupero sociale dei bambini di strada.

L’evento, che ha visto la viva partecipazione degli alunni della scuola primaria dell’Istituto e di tanti genitori, si inserisce nell’ambito del progetto Etwinning intitolato “Discovery children’s rights with Pinocchio” 2018/2019, in prosecuzione del progetto “The rights of children” 2017/2018, realizzato dall’I.C. “Mattia Preti” impegnato, in collaborazione con altre scuole europee, nella sensibilizzazione sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e già premiato a livello europeo con il Quality label che lo inserisce di fatto fra i 1200 migliori progetti scolastici europei. A conclusione dell’evento, gli alunni dell’Istituto hanno consegnato a Suor Carolina un quadro raffigurante Padre Pino Puglisi, opera da loro realizzata con la tecnica della pixel art.

l.c.