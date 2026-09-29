Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro vengono premiate dall’ALS INDEX SSM2026. Pubblicati gli esiti del questionario somministrato per rilevare la soddisfazione di tutti i medici in formazione specialistica rispetto al percorso formativo delle scuole. L'ALS-Index ha l’obiettivo di misurare in modo oggettivo l'appeal e la qualità formativa, organizzativa e lavorativa delle singole Scuole di Specializzazione, consentendo il confronto sia tra sedi della stessa branca sia tra discipline diverse. La forza della rilevazione risiede nell'analisi dei dati rilevati sulla base dei questionari anonimi nazionali somministrati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) agli specializzandi tramite la piattaforma Cineca.

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro si colloca ai vertici delle graduatorie nazionali di sei scuole di specializzazione di area sanitaria: Farmacologia (Punteggio ALS-Index: 92,7), Malattie dell’Apparato Digerente (Punteggio ALS-Index: 90,0), Medicina fisica e riabilitativa/ fisiatria (Punteggio ALS-Index: 86,8), Medicina interna (Punteggio ALS-Index: 67,1), Otorinolaringoiatria (Punteggio ALS-Index: 95,7), Psichiatria (Punteggio ALS-Index: 84,2).

«Accogliamo con profondo orgoglio e viva soddisfazione i risultati emersi dal report dell'ALS, basato sui questionari anonimi ufficiali somministrati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e gestiti tramite la piattaforma Cineca. Questo riconoscimento – commenta il rettore dell’Ateneo Giovanni Cuda - assume per la nostra università un valore straordinario, poiché nasce dalla valutazione diretta, trasparente e rigorosa dei nostri medici in formazione specialistica. Vedere l’Università Magna Græcia conquistare il primo posto in Italia è la dimostrazione concreta dell'elevato standard raggiunto dalla nostra offerta formativa. L'ALS-Index valuta non soltanto la qualità della didattica e delle attività di ricerca, ma analizza indicatori fondamentali quali il rispetto dei tempi di lavoro, la fruizione delle ferie, la tutela della salute e dei diritti, e il livello di soddisfazione complessiva nello svolgimento del percorso specialistico. Sapere che i giovani medici premiano la nostra università per l'organizzazione, il clima lavorativo e la qualità della preparazione clinica è la prova più importante e tangibile della bontà delle scelte strategiche compiute dall'Ateneo.»

Buona la collocazione anche di altre scuole che restano nei primi posti delle classifiche, a dimostrazione della qualità dell’offerta formativa nell’area sanitaria a livello nazionale. L'ateneo di Catanzaro si conferma centro di riferimento per qualità della formazione anche grazie alla collocazione di aule, laboratori e policlinico all'interno del Campus, accelerando l'integrazione tra attività di corsia e di laboratorio. Premiata la qualità della didattica in linea con i più alti standard nazionali. Rispetto dell'organizzazione del lavoro, la gestione rigorosa della rete formativa e dell'orario garantisce la sostenibilità e la tutela della salute dei medici in formazione. Integrazione della ricerca: premiato anche il pieno coinvolgimento dei giovani medici nelle attività scientifiche e nei seminari nell’ambito del percorso di crescita professionale.

«Questo risultato – sottolinea il rettore Cuda – rappresenta uno stimolo ulteriore a proseguire lungo la strada dell'eccellenza, continuando a investire sulle strutture, sui docenti e sulle opportunità formative per garantire ai nostri medici in formazione un ambiente di lavoro stimolante, meritocratico e orientato al futuro.»

Per quest’anno all’Università Magna Graecia sono state accreditate, da decreto del ministero dell’Università e della Ricerca, ben 32 scuole di specializzazione in ambito sanitario: Neurologia, Medicina interna, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Cardiochirurgia, Audiologia e foniatria, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Microbiologia e virologia, Radiodiagnostica, Endocrinologia e malattie del metabolismo, Scienza dell'alimentazione, Oncologia medica, Dermatologia e venereologia, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie Infettive e Tropicali, Pediatria, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Igiene e medicina preventiva, Medicina fisica e riabilitativa, Genetica medica, Medicina legale, Urologia, Ginecologia ed Ostetricia, Nefrologia, Oftalmologia, Geriatria, Malattie dell'apparato digerente, Medicina e Cure Palliative. Accreditata, in via provvisoria, anche la scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. Inoltre, l’Ateneo di Catanzaro collabora ad altre due Scuole di specializzazione con sedi presso altri atenei, il cui accreditamento è stato ottenuto anche grazie al decisivo apporto delle competenze dei docenti dell’UMG: la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia (UMG - UNICAL, con sede presso UNICAL) e la Scuola di specializzazione in Chirurgia Toracica (UMG - ENNA KORE, con sede presso UNIKORE). Le immatricolazioni alle Scuole di Specializzazione sono aperte fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2026. Il bando e la procedura sono consultabili al seguente link: https://web.unicz.it/it/news/130621/pubblicazione-bando-scuole-di-specializzazione-area-medica-2025-2026. Per qualsiasi ulteriore informazione: scuolspe@unicz.it.

Scegliere l’Università Magna Graecia di Catanzaro per la formazione sanitaria è la scelta giusta e a dirlo sono gli stessi specializzandi.