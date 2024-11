L'appuntamento è per mercoledì 15 novembre alle 16.30 nella Biblioteca Comunale Filippo De Nobili

Il 13 agosto 2023 ricorreva il 50 anniversario della morte di un giovane e caro ragazzo di Catanzaro, il professore di educazione fisica, Maurizio Placanica noto in città per le sue eccellenti doti di atleta di pallacanestro, insignito di molti riconoscimenti, ma soprattutto per le sue innate doti umane e culturali che hanno fatto di lui uno degli studenti più' amati del Liceo Classico Galluppi, oltre che fratello del più' insigne storico della Calabria, il prof Augusto Placanica. Appartenente ad una famiglia altoborghese il cui l nonno materno era l'insigne avvocato Federico Cinnante, la madre Donna Titina e il padre Tenente Colonnello dell'Esercito Umberto Placanica.

L'evento

Ricordo indelebile nel cuore di parenti, amici, conoscenti ma soprattutto della sua amata fidanzata, Rosanna Macrillò, che ha inteso organizzare una commemorazione pubblica in suo onore e ricordo intitolata "Maurizio Placanica 1973-2023. Dalla storia di una catastrofe personale alle storie di Augusto Placanica ne: il filosofo e la catastrofe". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione di Catanzaro e si terrà mercoledì 15 novembre dalle ore 16.30 nella Biblioteca Comunale Filippo De Nobili di Catanzaro con la relatrice Maria Stella Ciaccio, Gigi La Rosa, già docente di lingua e letteratura italiana, e Armando Vitale, già preside del liceo Galluppi. L'attore Salvatore Venuto leggerà alcuni brani, interverranno in collegamento Maria Luisa e Claudia Placanica, nipoti di Mauizio, porterà i suoi saluti l'assessore alla cultura Donatella Monteverde.