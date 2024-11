Cosa hanno in comune Babbo Natale e San Nicola a cui è intitolata la chiesetta medievale nel centro storico di Catanzaro? Lo si potrà scoprire in occasione dei tour guidati gratuiti che, tra storia, tradizione e leggenda, animeranno la chiusura delle festività nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio con partenza alle ore 17 dall’area antistante alla Chiesa di San Giovanni.

L’iniziativa - è scritto in un comunicato stampa - rientra nell’ambito del progetto “Babbo Natale nella magica città dei tre colli”, promosso dalle associazioni Fantàsia e CulturAttiva, con il supporto della Camera di Commercio, che ha già coinvolto nei giorni scorsi grandi e piccini in un percorso tra letture animate nelle librerie cittadine e mini visite guidate alla scoperta delle radici storiche di Catanzaro. L’appuntamento si concluderà con una tre giorni che offrirà l’occasione di ripercorrere alcuni luoghi della città che, in qualche modo, si collegano all’autentica identità di Babbo Natale, un personaggio entrato appieno nella tradizione del Natale fino a contaminarne gli usi a livello globale.





Seguendo le orme del mitico personaggio, tutti i visitatori giungeranno fino alla chiesa di San Nicola, vescovo di Myra, vissuto nel IV secolo e noto per la sua benevolenza verso i poveri e per le leggende che hanno favorito la sua identificazione con Santa Claus. L’itinerario si snoderà attraverso la visita al modellino del Castello normanno di Catanzaro con successive tappe in via Case Arse, alle chiese di San Giovanni, di Sant’Omobono e dell’Immacolata, e a Palazzo Morano.