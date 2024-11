Una torta speciale e un brindisi augurale per ringraziare l’affezionata cliente di via Vincenzo Niutta. Lei è Maria Murdocco e qualche giorno fa ha compiuto 105 anni. In occasione della festa dei nonni, Poste Italiane ha voluto festeggiarla quale cliente più longeva degli uffici di Caulonia, dove una volta al mese si reca per esercitare il diritto a riscuotere la pensione del fratello morto in guerra. Residente nella frazione Focà del comune reggino, fino a qualche mese fa trascorreva le sue giornate lavorando al telaio. Oggi vive circondata dall’affetto dei suoi familiari. «Vive con noi da 30 anni – racconta Angela, una delle nipoti – per noi è un piacere stare accanto a una persona così allegra, gioviale e aperta di mente».





Nonostante la veneranda età, nonna Maria è lucida e gode di buona salute. Una donna dal carattere determinato che, a chi le chiede quale sia il segreto della sua lunga vita, risponde così. «Ho sempre lavorato – afferma - Prima lavoravo in campagna, raccoglievo le olive, la legna, le verdure, tutto. Poi ho cominciato a lavorare al telaio. Tessevo e lavorato coperte. Questa è stata la mia vita». Come spesso accade, non solo nei piccoli centri, tra i dipendenti e il cliente si instaura un rapporto speciale di affetto, amicizia e fiducia.

Accolta dall’affetto del personale della sede, dalla direttrice dell’ufficio postale di Caulonia, Claudia Arcorace e dal sindaco della cittadina Caterina Belcastro, la signora Maria ha tagliato una torta offerta da Poste italiane e brindato insieme a parenti e conoscenti per questa data speciale.