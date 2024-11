Importante riconoscimento internazionale sul piano dell’immagine per Capo Vaticano, località di punta del turismo calabrese e vibonese in particolare. La rivista specializzata in viaggi, Traveler, edita da Condè Nast, in una classifica pubblicata sul proprio sito, inserisce la spiaggia vibonese tra le 10 “The Best Hidden Beaches in Italy”, ovvero tra le migliori spiagge "nascoste" d’Italia.

Capo Vaticano, nota località ricadente nel comune di Ricadi, si piazza addirittura al quarto posto dietro destinaizoni del calibro della siciliana Riserva Vendicari, del Parco naturale della Maremma in Toscana e di La Pelosa in Sardegna e addirittura prima di location gettonate come Lampedusa o San Fruttoso.

«Questa regione d'Italia - si legge tra le motivazioni del riconoscimento alla spiaggia nostrana - è ancora sotto osservazione dalla maggior parte dei turisti stranieri, ma i nativi sanno che la zona ha alcune delle migliori spiagge del Paese. Qui a Capo Vaticano, lunghi gradini in pietra conducono ad uno squisito arco di sabbia bianca che si trova tra alte scogliere, luogo ideale per un picnic o un tuffo isolato (tranne in alta stagione). Arrivando o partendo, assicurati di fermarti a Tropea, città incredibilmente splendida della Calabria».

La classifica

Questa, la classifica completa delle 10 località “nascoste” migliori d’Italia secondo Traveler: Riserva Vendicari (Sicilia), Parco naturale Maremma (Toscana), La Pelosa (Sardegna), Capo Vaticano (Calabria), Punta Aderci Vasto (Abruzzo), Spiaggia dei Conigli Lampedusa (Sicilia), Baia delle Zagare (Puglia), La Secca Maratea (Basilicata), Cala Violina a Scarlino (Toscana) e San Fruttuoso (Liguria).