La Bella Estate è una rassegna di cinema, arte, musica e teatro che si tiene a Ricadi inziata il 20 agosto che terminerà il 4 settembre. Il programma è vario e si passa dalla mostra dell'artista iraniana Vida Dena (visitabile tutti i giorni dalle 19h alle 23h al giardino del museo di paleontologia di Santa Domenica) dal titolo My Childood Rituals, alle proiezioni di film di filmaker indipendenti contemporanei fino ai concerti che sono 5. Si inizia il 27 col concerto del sassofonista austriaco Michael Fischer (sempre al giardino del museo di paleontologia di Santa Domenica), il 29 invece è la volta dell'orchestra di fiati di Delianuova che si esibirà in piazza a Santa Domenica.

Dall'1 settembre la rassegna si trasferirà a Torre Marrana con tre serate imperdibili. L'1 settembre si esibirà infatti la cantante siriana Noma Omran, una delle più importanti cantanti medio-orientali da 10 anni in esilio in Europa (da quando il marito, il regista Ossama Mohammed anche lui presente al festival, fu condannato a morte dal regime siriano per aver partecipato ad una conferenza stampa su cinema e dittatura al festival di Cannes). Da quando vive e lavora in Europa Noma Omran ha costruito un percorso musicale che ha per obiettivo quello di fare da ponte tra la musica orientale e quella occidentale, musica etnica fatta di passione e potenza espressiva.

Il 3 settembre si esibirà sul suggestivo palco del teatro ricadese il chitarrista Roberto Cecchetto, uno dei più importanti e innovativi musicisti italiani che vanta collaborazioni con i più riconosciuti musicisti del panorama jazzistico mondiale. Chiuderà la rassegna lo spettacolo L'Eco di Ulisse dell'attore romano di origini calabresi Rocco Militano, in scena con lui ci saranno l'attrice Maria Teresa di Clemente e le musiciste Antonella e Noemi Serrao per fare rivivere quanto di attuale c'è nel nostro quotidiano del mito del viaggiatore greco.

La rassegna è realizzata dall'associazione culturale Argot, con il patrocinio del comune di Ricadi ed il sostegno di tutte le attività commerciali e strutture ricettive.