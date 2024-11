Oggi a Pubblica Piazza, in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC TV, parleremo di cultura, teatro, cinema, ospite del direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, uno dei più noti manager dello spettacolo calabrese, Gianvito Casadonte sovrintendente del teatro Politeama di Catanzaro, nonché fondatore e patron del Magna Grecia Film Festival un evento che ormai si è conquistato un posto di prima fila nell’olimpo dei festival cinematografici italiani ed europei. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito Lactv.it e Lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080