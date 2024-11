La makeup artist Clara Ferrante, nella squadra tecnica del film di Lello Arena

Finalmente Sposi, il film record di incassi al debutto nelle sale cinematografiche italiane, firmato dalla regia di Lello Arena e interpretato dagli irresistibili Monica Lima ed Enzo Iupparello, in arte gli Arteteca, porta con sé anche un pezzo del mondo professionale rossanese. La makeup artist Clara Ferrante è stata, infatti, tra le principali partner dell’equipe tecnica del look maker partenopeo Cirò Florio nella cura del trucco artistico durante la produzione della pellicola.

Lo scorso mercoledì 24 gennaio al Cinema Med di Fuorigrotta la prima del film e insieme al regista Arena, a tutto il cast degli attori, allo staff di produzione e alla squadra dei tecnici anche la truccatrice rossanese Clara Ferrante, titolare del beauty center Ma.Pi.Life, che unitamente allo staff del trucco ha riscosso i complimenti di critica e addetti ai lavori. Il lavoro della giovane professionista di Ma.Pi. Life è stato di rifinitura e dettaglio, occupandosi direttamente, sotto la supervisione attenta del maestro Florio, del maquillage di riflesso dei due protagonisti Enzo e Monica, nelle scene da esterno del film.

Ore e ore di lavoro, durante l’autunno scorso, nel trambusto dei camerini a rincorrere le esigenze del regista Lello Arena, hanno portato ad un prodotto eccellente e di grande qualità che non è sfuggito nemmeno ai tantissimi fortunati primi spettatori del film che oltre alla grande comicità effettiva e di trasporto suscitata da Finalmente Sposi hanno apprezzato anche la particolarità e la perfezione deI dettagli. Non a caso, infatti, la pellicola al debutto ha fatto registrare un record di incassi e apprezzamenti.

Tutto questo grazie anche ad una grande produzione del film, composta dalle agenzie Tunnel, Bronx Film e Minerva Pictures, che non ha voluto lasciare nulla al caso garantendo agli autori Nando Mormone e Ciro Ceruti le migliori professionalità a servizio del lavoro cinematografico. Sicuramente tra questi, anche lo staff di Ciro Florio, noto makeup artist, conduttore e produttore televisivo per Sky di reality dedicatI alla bellezza e al mondo della sposa, di cui la stessa Ferrante ha fatto parte. C’è attesa, ora, per l’arrivo della pellicola Finalmente Sposi anche nelle sale cinematografiche del territorio così da apprezzare un lavoro che è figlio anche della professionalità rossanese e calabrese.