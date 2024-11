Se la Scasata della Varia c’è stata ad Agosto, a quella del sindaco Giovanni Ranuccio abbiamo assistito il 23 febbraio, durante le ultime battute dell'evento "C'ero anche io", cerimonia conclusiva dell’edizione 2019 della Festa di Calabria: e come nel più classico dei Gran Final, è andata in scena al momento dei saluti, di fronte ad una basita e gremita sala consiliare palmese.

«Petitto, rimani!»

«Squadra che vince non si cambia – ha esordito Ranuccio, sottolineando per primo come questa sua battuta suonasse anomala, all’indomani dell’azzeramento della Giunta -. Ma aldilà di questo, chiedo a Petitto di assumere la presidenza anche del Comitato organizzatore della prossima edizione della Varia!». Un’uscita ad effetto inaspettata, che ha scatenato tra i presenti una sorta di acclamazione popolare, e soprattutto ha lasciato interdetti presidente uscente e vice presidente, Angelo Badolati: entrambi sospesi a metà tra il terrorizzato ed il lusingato. I due si sono guardati per un attimo: ed il timido «va bene, se la città ce lo chiede, e comunque vedremo….» uscito a mezza bocca da Petitto, subito soffocato con un invito alla calma ed alla riflessione ma comunque positivo, ha comunque ingenerato nella platea il sospetto che l’ipotesi “Petitto 2-Il ritorno” non sia poi così peregrina.

Tutti ai loro posti

Il Sindaco, nell’endorsement dei protagonisti di quella che tutti definiscono “Una Varia storica”, per ritorno di immagine, interesse mediatico, feed back economico e risonanza culturale - è andato oltre, invitando a rimanere al suo posto anche il Presidente degli ‘Mbuttaturi uscente, Francesco Cardona: «Un amico - ha dichiarato - che vorrei rimanesse a fare quello che ha fatto splendidamente sinora». E anche se in questo caso il vincolo di mandato impedirebbe, al momento, il rientro in scena di Cardona, più d'un palmese spingerebbe per modifiche statutarie tali da consentire una sua rielezione.