Un’edizione ibrida ma di successo, tre giorni caratterizzati da centinaia di presenze provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia. Si è conclusa domenica 13 dicembre la tre giorni che ha segnato il ritorno del “Lamezia Comics & Co... Hybrid edition”. La fiera del fumetto che ha segnato nel Sud Italia la storia del settore, arriva alla tredicesima edizione dopo una manifestazione del tutto on line, abbracciando, nel centro commerciale Due Mari, un’iniziativa di forte impatto, fresca e colorata, pur avendo dovuto mettere su piattaforma molti eventi.

Incontri, tornei, contest, dirette streaming, live performance, attività ludiche e d’animazione, si sono susseguiti nel fitto programma della fiera. Tra gli eventi più seguiti, si è conferma la sfilata cosplay, che ha visto un’altissima adesione e la vittoria di Fabio De Prisco nella categoria miglior cosplay assoluto, Francesco Leone nella categoria miglior personaggio maschile, Alessandra Fortuna nella categoria miglior personaggio femminile. Il premio simpatia è andato a Antonio Nicolazzo con il suo perfetto Kakashi e una menzione speciale da parte della giuria è stata conferita a Giulia Lavecchia per aver creato da zero un personaggio nuovo e originale.

Da ricordare anche il Lamezia Comics &mergenti 2021- Premio Fiorella Folino che ha visto l’opera dell’emergente Gaia Falvo totalizzare il maggior numero di “like“sui social collegati all’evento e il torneo di Fifa 22 svoltosi invece in presenza e vinto da Artur Masynets.

«Il successo di questa edizione – afferma lo staff - è certamente da condividere con un gruppo di lavoro ormai rodato fatto di partner tecnici affidabili, esperti nel settore della sicurezza e dell’organizzazione di eventi, addetti ai lavori, artisti, standisti, associazioni, volontari e non ultimo il Centro Commerciale Due Mari che ha fortemente voluto e sostenuto lo svolgimento di questa singolare edizione».

«Un grazie speciale va – concludono - infine a tutti coloro che hanno partecipato, ragazzi, bambini, famiglie, vera anima del Lamezia Comics & Co… che, con ordine e rispetto della normativa attualmente in vigore, hanno pacificamente invaso e riempito di gioia e di colore il Centro Commerciale. Due Mari. L’appuntamento è per settembre 2022 con il Lamezia Comics & Co… - XIV edizione, che si spera possa tornare, con il miglioramento della situazione sanitaria, alla sua formula tradizionale!!»