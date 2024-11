VIDEO | La kermesse riservata ai cortometraggi andrà in scena dal 7 all’11 agosto ad Amantea. 152 quelli selezionati e 42 le nazioni rappresentate

Torna La Guarimba International Film Festival, l'evento organizzato dalla omonima associazione culturale, co-diretto da Giulio Vita e Sara Fratini, che si terrà dal 7 all'11 agosto ad Amantea e che rappresenta l’unica tappa meridionale selezionata per l’Anno Internazionale delle Lingue Indigene Unesco.

La manifestazione riservata ai cortometraggi è nata con l’obiettivo di riportare il cinema alla gente e la gente al cinema, confermando la sua missione di democratizzazione, integrazione e accessibilità della cultura, con numerose iniziative e ospiti internazionali.

152 cortometraggi selezionati

La scelta del format del cortometraggio rispecchia il tentativo de La Guarimba di dare visibilità a opere che diversamente rimangono escluse dal circuito tradizionale ma che si distinguono per la propria qualità.

Tra gli oltre 1000 cortometraggi provenienti da tutti i continenti, ne sono stati selezionati 152 che fanno parte della competizione ufficiale, divisi nelle sei categorie in concorso: Fiction, Documentario, Animazione, Videoclip, Film Sperimentali e La Grotta dei piccoliper un totale di 42 nazioni rappresentate. I film europei sono 87, provenienti da 18 diversi paesi, tra cui 11 italiani gli altri titoli arrivano da Asia, Nord America, Sud America, Africa e Oceania.

Il carattere fortemente internazionale dell’evento è il risultato di una selezione che cerca di valorizzare le differenze tra paesi distanti tra loro, restituendo allo spettatore un panorama eterogeneo con l’obiettivo di dare spazio a cinematografie difficilmente accessibili.

«Cerchiamo ogni anno di selezionare opere meritevoli, che puntano a rappresentare il più possibile generi molto diversi tra loro per stile, argomento e immaginario, spaziando dal thriller al dramma sociale e dal film di danza alla commedia. - sottolinenano i direttori del Festival - La selezione costruisce un mosaico di visioni, inquietudini, critiche, immaginari e ossessioni di nuove voci o artisti affermati».

La Grotta dei piccoli

La Grotta dei piccoli, sezione realizzata in collaborazione con UnicItalia, prevede un programma di 80 cortometraggi animati con l’obiettivo di mostrare alle nuove generazioni opere culturali altrimenti sconosciute. Uno spazio dedicato ai bambini che organizza proiezioni serali e diverse attività durante il giorno, tra cui il laboratorio artistico “Mamma voglio fare l’artista” a cura di Sara Fratini co-direttore del Festival, illustratrice e street artistvenezuelana.

La giuria

La giuria è totalmente al femminile, interpretando le strategie portate avanti da istituzioni internazionali come Eurimages, che dal 2015 ha elaborato il programma speciale “Aiming for 50/50”, con l’obiettivo di promuovere la parità di generenell’industria cinematografica.

Le giurate de La Guarimba Film Festival 2019: la scrittrice e animatrice Jeanette Bonds (Stati Uniti), fondatrice e direttrice del GLAS Animation Festival in California; Éva Katinka Bógnar (Ungheria), regista di animazione e docente nella prestigiosa Moholy-Nagy University of Art and Design di Budapest (MOME); Norma Guevara (Cuba/Francia), responsabile della programmazione del Films de Femmes di Créteil e fondatrice del Women Film Festival Network.

La giuria de La Grotta dei piccoli è composta da bambini delle Scuole Medie di Campora San Giovanni, selezionati attraverso il progetto Scuola Guarimba sostenuto dal bando Cinema per La Scuola del MIUR e il MIBAC.

Accanto alla selezione ufficiale sono previsti quattro programmi speciali fuori concorso: una selezione di cortometraggi realizzati grazie al bando Migrarti eintrodotti dall’ideatore Paolo Masini; una sezione di corti provenienti dall’Africa subsahariana a cura di Karmala Cultura; il programma di corti statunitensi “Americania”, scelti da Sam Morrill; e infine il cortometraggio “Una tradizione di famiglia” di Giusepe Cardaci prodotto da MINI FILMLAB, progetto realizzato da MINI ITALIA insieme ad OffiCine.

QUI il programma completo

Il Mondo trovato

All'apertura de La Guarimba il 7 agosto al Parco La Grotta di Amantea sarà proiettato il film Il Mondo trovato: Gli spiriti della Calabria, diretto da Vincent Moon e prodotto da La Guarimba. Ecco il trailer: