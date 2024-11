Il Centro di Eccellenza di Corigliano Rossano ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del cartellone teatrale per il 2024 nell'ambito della "Rassegna L’AltroTeatro – On Stage Metropol". Dal 28 gennaio al 9 maggio, il prestigioso Cinema Teatro Metropol, il più grande della Calabria con 1200 posti a sedere, sarà il palcoscenico di otto eventi straordinari, promettendo un mix irresistibile di grande drammaturgia, divertimento e puro spettacolo.

Sotto la guida di Gianluigi Fabiano e Pino Citrigno, L’AltroTeatro ha preparato una miscela teatrale unica, spaziando dai grandi classici agli autori contemporanei. La proposta abbraccia la varietà di generi, includendo prose coinvolgenti, commedie esilaranti e un grandioso musical che catturerà l'attenzione del pubblico di Corigliano Rossano. Inoltre, il cartellone non trascura la musica italiana, con un imperdibile spettacolo di Massimo Ranieri, che regalerà emozioni attraverso le note e le melodie intramontabili.

L'evento è il risultato della collaborazione fruttuosa tra L’AltroTeatro, il Cinema Teatro Metropol e il sostegno prezioso dell'amministrazione comunale di Corigliano Rossano. La rassegna si inserisce nel progetto di distribuzione l’AltroTeatro, cofinanziato attraverso le "risorse Psc Piano di Sviluppo e Coesione" erogate in risposta all'Avviso "Programmi di Distribuzione Teatrale" della Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura. Il 2024 si preannuncia come un anno straordinario per gli amanti del teatro a Corigliano Rossano, dove la magia delle performance si mescolerà con la tradizione, l'innovazione e il talento artistico di primo piano. I cittadini sono invitati a immergersi in un viaggio emozionante attraverso la scena, pronto a scatenare applausi, risate e, soprattutto, a creare ricordi indelebili.

La stagione si apre il 28 gennaio con il musical "La leggenda di Belle e la Bestia", un'opera inedita che offre una prospettiva unica sulla fiaba classica. Seguono spettacoli coinvolgenti come "L’onesto Fantasma" (3 febbraio), una commedia che rilegge l'Amleto dal punto di vista del fantasma, e la commedia francese "Tre uomini e una culla" (16 febbraio), un nuovo adattamento che esplora con leggerezza e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia. La diversità continua con "Il Giocattolaio" (6 marzo), un thriller psicologico claustrofobico che esplora la manipolazione e la capacità umana di mentire. Il 13 marzo, l'intenso spettacolo "Il cacciatore di nazisti" racconta la storia di Simon Wiesenthal, impegnato a catturare i criminali di guerra nazisti. Il 21 marzo, Massimo Ranieri guiderà il pubblico in "Tutti i sogni ancora in volo", un eclettico viaggio tra canto, recitazione e danza.

La commedia "Separati ma non troppo" (26 marzo) affronta il tema della separazione con una miscela unica di comicità e dramma. La rassegna si chiude il 9 maggio con l'irriverente "Coppia aperta…quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame, una favola tragicomica che esplora le dinamiche della coppia con toni divertenti e drammatici.

Importante sinergia pubblico/privato

L'Assessore alla Cultura Alessia Alboresi ha illustrato il contesto della programmazione teatrale, evidenziando l'estrema trasparenza del bando pubblico al quale hanno risposto i teatri, con particolare riferimento al Cinema Teatro Metropol, un'importante struttura di cui la città va giustamente orgogliosa per la sua storia e potenzialità. Alboresi ha sottolineato l'offerta culturale di elevato livello che l'amministrazione si impegna a sostenere e riproporre, specialmente dopo un periodo difficile per i teatri, il cinema e la cultura in generale. L'Assessore fa riferimento al successo dell'anno precedente, dichiarando che l'obiettivo è educare il pubblico a partecipare a spettacoli teatrali di vario genere, inclusi quelli che potrebbero essere meno noti al grande pubblico. Ha espresso entusiasmo per l'avventura culturale di quest'anno, sottolineando la diversità di proposte che comprendono anche spettacoli mai visti prima su quei palchi. La Alboresi ha fatto riferimento alla temporanea sospensione della programmazione dei due teatri nel centro storico, affermando che grazie al Piano di Ripresa e Resilienza (Prr) sono stati intercettati fondi per la rigenerazione di entrambe le strutture. Questa sospensione temporanea è finalizzata alla loro ristrutturazione, con l'intenzione di riportarli a essere fulcri culturali vitali per la comunità. L'Assessore ha concluso ribadendo l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per sostenere le attività culturali, offrendo un'ampia gamma di spettacoli che vanno da quelli più di nicchia nei due teatri più piccoli a produzioni di grande richiamo, mantenendo sempre un alto livello culturale per la cittadinanza.

Lo stato di salute dei teatri calabresi

Pino Citrigno, Amministratore de "L'Altro Teatro SRL" ha espresso fiducia riguardo allo stato di salute dei teatri calabresi, indicando che il teatro ha ripreso la sua presenza in modo significativo, anticipando il recupero rispetto al cinema nel post-pandemia. Al contempo, ha evidenziato la necessità di continuare a offrire prodotti di alta qualità e spettacoli per soddisfare le aspettative del pubblico. Parlando del pubblico calabrese, Citrigno ha affermato che la risposta è positiva, dimostrando un apprezzamento per la qualità delle rappresentazioni e la scelta di inserire nomi importanti nella terza edizione della stagione al Metropol.

Infine, Citrigno ha ribadito l'impegno di "L'Altro Teatro SRL" nel portare avanti spettacoli di rilievo, contribuendo al sostegno e alla difesa del patrimonio culturale cinematografico e teatrale calabrese. Isabella Cicero, soggetto promotore e proprietaria del Metropol, ha rimarcato l'importanza della collaborazione tra il settore pubblico e privato in questo progetto, ringraziando l'amministrazione comunale e i partner come "L'Altro Teatro", rappresentati da Pino Citrigno e Gianluigi Fabiano. Ha affermato che grazie a questa sinergia ogni anno si cerca di migliorare, crescere e stare al passo con i grandi teatri italiani, considerando le potenzialità della loro struttura. Cicero ha evidenziato l'approccio innovativo di quest'anno, con un'anteprima di stagione ancora in corso che ha coinvolto il pubblico. Infine ha espresso l'auspicio di riscontrare un interesse sempre crescente da parte del pubblico e ha ringraziato per il contributo fornito in questo percorso di miglioramento continuo.