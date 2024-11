Emergenza coronavirus: l’Unical corre ai ripari nonostante la Calabria non presenti alcun elemento di criticità per quanto attiene alla diffusione dell'epidemia, bloccando la didattica fino al 7 marzo 2020. Lo ha deliberato il Senato accademico dell’Università della Calabria, riunitosi in seduta straordinaria ieri pomeriggio per discutere le «misure precauzionali contro il Coronavirus».

LEGGI: Coronavirus, disinfettante per mani in casa: la videoricetta dell’Unical

Le lezioni dovrebbero cominciare in ogni caso lunedì 9 marzo, in presenza o in streaming. Nel caso di emergenza sanitari si valuta l’istituzione di «una task force che configuri, in tempi strettissimi, le soluzioni tecnologiche di e-learning dell’Ateneo affinché esse possano essere utilizzate per l’erogazione della didattica in modalità telematica, solo qualora ciò si renda necessario a causa dell’emergenza sanitaria».

Le misure precauzionali Unical contro il Coronavirus

Il Senato accademico delibera dunque che «l’erogazione di tutti gli insegnamenti nei Corsi di Laurea sia sospesa fino al 7 marzo 2020», «al fine di consentire il completamento degli esami e delle sedute di laurea che hanno già subito slittamenti negli ultimi giorni». Inoltre le sedute di laurea avranno luogo «senza la partecipazione di pubblico esterno» e con «la partecipazione dei Commissari in modalità telematica».

In riunione si è valutata anche «l’opportunità di monitorare attentamente, nell’ambito del Campus, la mobilità in ingresso e in uscita del personale e dei visitatori, pur preservando la piena operatività dei servizi al pubblico e delle prestazioni relative alla didattica».

Nella nota conclusiva, il senato invita la comunità Unical «ad osservare scrupolosamente le prescrizioni normative e le ordinanze emanate dalle Autorità nazionali e territoriali per fronteggiare l’emergenza sanitaria; a ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale e internazionale e le missioni, avvalendosi il più possibile di forme telematiche di partecipazione a eventi e iniziative; a limitare l’organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari».

LEGGI:

Coronavirus Calabria: la situazione, le notizie e tutti gli aggiornamenti

Coronavirus in Italia, cresce il numero dei contagi: tutti gli aggiornamenti