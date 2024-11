La XIV edizione del Festival del Fumetto Le Strade del Paesaggio, dopo la prima sezione di giugno dedicata al rapporto tra musica e fumetto, continua con un cartellone ricco di appuntamenti che si svolgeranno al Museo del Fumetto di Cosenza, dal 9 al 26 ottobre.

Omaggio ai commissari Ricciardi e Mascherpa

Nella giornata di apertura, sarà allestita una grande mostra, dedicata a due grandi protagonisti del noir italiano: Il Commissario Ricciardi, nato dalla fantasia dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, diventato prima una collana a fumetti, pubblicata da Sergio Bonelli Editore e successivamente una serie TV, andata in onda su Rai1, registrando un audience da record e il riconoscimento come “miglior fiction dell’anno”; Il Commissario Mascherpa, le cui avventure, ambientate nella cittadina di Diamante, sono pubblicate sulla rivista Polizia Moderna.

La scena del delitto live

L’esposizione, oltre alla presenza degli artisti Alessandro Nespolino e Daniele Bigliardo, autori dei disegni, sarà arricchita dalla presentazione di un GDR Live dedicato all’ultima storia di Mascherpa, dal titolo “Onorata Sanità”. All’interno del Museo verrà allestita una scena del delitto e i partecipanti, con l’aiuto dell’attore Francesco Aiello, nelle vesti del commissario in servizio a Diamante, il supporto degli operatori della Polizia Scientifica, e un app di realtà aumentata dovranno risolvere il caso e trovare l’assassino scappato nel centro storico della città.

Musica, fumetti e cosplayer in azione

Durante l’apertura sarà presente anche lo street Artist Made 514, rappresentante artistico di punta dell’Associazione Italian Street Art, il più grande network internazionale dedicato all’arte muraria, per una residenza d’artista e un laboratorio. Durante la serata inoltre è prevista la performance del cantautore Al The Coordinator, che si esibirà con una playlist originale, ideale colonna sonora per le storie a fumetti del Commissario Mascherpa.

Domenica 10 ottobre gli appassionati del cosplay potranno approfittare della presenza dei fotografi dell’associazione Ladri Di luce, e degli scenari incantevoli del centro storico, per farsi fotografare con i loro costumi.

Spazio anche ai bambini, con una sezione dedicata ai più piccoli che potranno partecipare a diverse attività ludiche: il Teatro dei Burattini, realizzato dall’artista napoletana Oriana D’Urso; un laboratorio di street art, dedicato ai temi dell’ambiente, con Made514, fiabe sonorizzate e illustrate con Alessia Moretti e il musicista Dario Della Rossa, e Animando con laboratori a tema, spettacoli, mascotte e area baby.

Tra gli appuntamenti previsti anche un incontro con Green Moon Comics per la presentazione dei volumi editi dalla casa editrice, con la partecipazione dello sceneggiatore Lucio Perrimezzi, l’editore Marco Grandinetti e il disegnatore Luca Raimondo, noto per aver firmato numerosi albi di Dylan Dog e lezioni di disegno dal vero realizzata da La Scuola del Fumetto con Moema Academy.

Il gran finale con Maurizio De Giovanni

Finissage il 26 ottobre con lo scrittore Maurizio De Giovanni che chiuderà questa seconda edizione del Festival con il reading musicato dal titolo “Il Commissario Riccardi tra Musica e parole”. Il pluripremiato scrittore italiano condurrà per mano il pubblico attraverso le pagine più significative dei suoi romanzi, tra musica, poesia, sogni, risate e lacrime. Maurizio De Giovanni presenterà alcune pagine, tratte dai romanzi de “Il Commissario Ricciardi“, dove le canzoni sono copratogoniste, spettatrici di vicende d’amore e morte, tacite testimoni di avvenimenti, rifugi cui affidare sogni e pensieri.

La narrazione sarò accompagnata da momenti musicali affidati alla voce di MarianIta Carfora e al sax di marco Zurzolo.

La XIV edizione del Festival del Fumetto Le Strade del Paesaggio è realizzata da Cluster Società Cooperativa, grazie alle partnership con Svevo Srl, Museo e Scuola del Fumetto di Cosenza, infonight, Rete italiana festival del fumetto.