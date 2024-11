Anche quest’anno, a Cosenza torna “Blackoutindanza” lo stage/concorso nazionale di danza giunto alla sua nona edizione. L’evento vedrà l’alternarsi di lezioni di modern, teatro danza, passo a due e laboratori coreografici, nei giorni 25, 26 e 27 aprile. Andrè De La Roche, Silvia Marti, Marianna Giorgi, Lindo Nudo, Filippo Stabile, Antonio Sicilia e Natascia Cucunato, i docenti. A chiudere la manifestazione, il concorso coreografico del 28 Aprile presso il Teatro Morelli di Cosenza. Tante le borse di studio per i più importanti enti ed eventi nazionali, tra cui: una borsa di studio di un anno per “Corso di Perfezionamento Professionale di danza” (offerta dall’AID – Associazionene Italiana Danzatori), borse di studio per 10 lezioni gratuite presso il MAC di Roma (Molinari Art Center), un contratto di lavoro per la quinta edizione di Eolie dance festival riservato al miglior coreografo della sezione “composizione coreografica” in concorso.

La manifestazione, sotto la direzione artistica della coreografa e danzatrice Natascia Cucunato, prodotta dalla Tersicore danza e spettacolo, ha negli anni ospitato docenti di chiara fama internazionale, offrendo sempre percorsi di formazione e confronto di alta qualità. Raffaele Paganini, Luciano Cannito, Steve La Chance, Marco Garofalo, Gianni Wers, Roberta Fontana, Veronica Peparini, Alessandro Foglietta, Fabio Crestale, Macia Del Prete, Franco Miseria, per citarne soltanto alcuni. Il bando e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito www.blackoutindanza.weebly.com