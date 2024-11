La Città dei Ragazzi di Cosenza si arricchisce di un parco con strutture gonfiabili pensato per accogliere bambini di diverse fasce d’età a tariffe calmierate: il biglietto d’ingresso costerà 3 euro per trenta minuti. Per il taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco Mario Occhiuto, accompagnato dall’assessore alla scuola Matilde Spadafora Lanzino, dal dirigente del settore educazione Mario Campanella e da altri componenti dell’amministrazione di Palazzo dei Bruzi.

Struttura aperta per tutta l'estate

La struttura resterà aperta per l’intero periodo estivo, dal lunedì al sabato dalle 18 alle 21, ad eccezione della sola settimana compresa tra il 12 ed il 19 agosto. Allestito anche un punto di ristoro coperto per accogliere le famiglie. L’iniziativa rientra tra quelle avviate dall’amministrazione per ampliare gli spazi in città a misura di bambino.

Occhiuto: «Piccola, importante conquista»

«Siamo al lavoro per migliorare le dotazioni ludiche non solo per i bambini di Cosenza, ma anche della provincia – ha detto il sindaco nel suo intervento. E’ nostra intenzione – ha affermato ancora il primo cittadino - offrire un servizio di tipo comprensoriale e quella di stasera è un’altra piccola, ma importante conquista. Ogni realizzazione ha dei tempi, ma per migliorare i servizi della dimensione legata al bambino stiamo cercando di accelerarli. La città è lo spazio dove vivono le persone e noi vogliamo che i bambini e le loro famiglie stiano in luoghi come questo».

Ampliata l'offerta per le famiglie

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Matilde Spadafora Lanzino.«Abbiamo tutti intenzione – ha detto la titolare della delega alla scuola - di far crescere questo parco e dare opportunità sempre più ricche. Vogliamo sia sempre pieno di bimbi e che, in un’area protetta come questa, possano intrattenersi e divertirsi utilizzando i giochi e partecipando anche alle attività laboratoriali offerte dalla Città dei Ragazzi, dove possono dare sfogo alla loro creatività». Gli interventi del sindaco Occhiuto e dell’assessore Spadafora Lanzino erano stati preceduti da quello del dirigente del settore educazione del comune, Mario Campanella che ha parlato del parco giochi come di un «work in progress con una funzione strategica dal punto di vista ludico».

Giochi anche per i più piccoli

La gestione è curata direttamente dagli operatori delle tre affidatarie della Città dei Ragazzi (Cooperativa delle Donne, Don Bosco e Teca). Il parco è dotato di aiuole e piazzole, di una fontana ornamentale e di 8 giochi: 2 di dimensioni più grandi e tre gonfiabili playground: uno per la pratica di calcio, pallavolo e basket, un fantacastello e un happy clown. A questi si aggiungono tre tappeti elastici ed un playground rigido, non gonfiabile, per i bambini più piccoli. La struttura si completa con un punto ristoro al coperto.