L'inaugurazione dell'avveniristico spazio completa l'opera di Piazza Bilotti trasformata da semplice parcheggio di superficie a polo di attrazione soprattutto per i più giovani

A tenere a battesimo il nuovo museo multimediale di Cosenza sarà una produzione cinematografica realizzata da Gianfranco Confessore, di cui è protagonista un gruppo di viaggiatori dello spazio pronti a sbarcare a Cosenza con la loro astronave alla ricerca del tesoro di Alarico. Il regista presenta l'opera ed il trailer che anticipa la proiezione programmata per la seconda decade di marzo.

Trailer del Museo

Un luogo pensato soprattutto per i giovani

Il nuovo spazio, dalle forme avveniristiche, destinato ad arricchire l’offerta culturale del capoluogo bruzio, è stato mostrato per la prima volta nel corso di una cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato il sindaco Mario Occhiuto, l’assessore al turismo Rosaria Succurro, il dirigente Giampaolo Calabrese e l’amministratore delegato della Quick Parking Carlo Vernetti. Il museo era l’ultimo tassello ancora mancante per completare la nuova Piazza Bilotti, trasformata da semplice parcheggio di superficie a polo di attrazione soprattutto per i più giovani.

Salvatore Bruno