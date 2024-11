Grande partecipazione per la manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con le scuole primarie

Un’esplosione di colori, allegria e musica in pieno centro urbano: l’edizione 2018 di ‘Carneval’Art’, manifestazione del Comune di Cosenza in collaborazione con gli istituti scolastici primari, ha registrato un successo ancora maggiore dello scorso anno. L’invasione a cielo aperto delle migliaia di bambini in maschera, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici e delle famiglie al seguito del corteo a immortalare ogni momento con scatti e riprese video, ha vivacizzato questa mattina il percorso da piazza Bilotti fino al ponte di Calatrava-San Francesco di Paola dove la sfilata si è poi conclusa sotto una pioggia di coriandoli e danze in costume.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale e degli assessori presenti, Matilde Spadafora Lanzino e Rosaria Succurro (quest’ultima con in braccio il suo piccolo ‘tigrotto’ Antonio nato due mesi fa), è stata ben espressa dal sindaco Mario Occhiuto, come sempre “conteso” dai giovanissimi cittadini per un selfie-ricordo di questa giornata emozionante: “Il vero Carnevale è quello che abbiamo vissuto qui oggi – ha dichiarato Occhiuto – Il Carnevale è dei bambini. Ciò che risalta è la passione con cui hanno partecipato, divertendosi e inscenando con i loro abiti e loro coreografie anche temi importanti come il rispetto per l’ambiente e la lotta al razzismo. Sono orgoglioso di questi ragazzi e sono contento che il mio Esecutivo si faccia promotore di eventi che da un lato incentivano forme di cittadinanza attiva con il totale coinvolgimento dei bambini che diventano protagonisti delle attività e che, dall’altro, proprio i bambini si approprino degli spazi liberi aperti. Non a caso abbiamo voluto che la sfilata si concludesse sul ponte di San Francesco, opera simbolo del futuro assetto urbano e delle nuove generazioni”.

L’occasione naturalmente è stata utile per un confronto sempre ricco di spunti tra il sindaco Occhiuto e gli alunni delle scuole primarie. Una curiosità: Mario Occhiuto ha indossato la maschera di Spiderman raccontando ai bambini che l’Uomo Ragno riesce ad arrampicarsi sugli stralli dell’altissima antenna del ponte di Calatrava. Il sindaco ha pure chiesto ai piccoli quale azione eroica avessero mai compiuto e li ha esortati a essere supereroi del quotidiano con azioni altruiste verso i compagni più bisognosi e sfortunati. Infine, il sindaco ha tenuto a ringraziare personalmente tutti gli istituti scolastici che con il loro prezioso contributo hanno animato Cosenza in questa indimenticabile festa di Carnevale caratterizzata dalla condivisione.