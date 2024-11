L’antica isola potrà essere scoperta in un viaggio nelle profondità del suo mistero

Alla ricerca di Atlantide. L'isola leggendaria, il cui mito è menzionato per la prima volta da Platone, rivive in una straordinaria esperienza immersiva al Museo Multimediale della città di Cosenza, in piazza Bilotti.

L’appuntamento con questa nuova straordinaria mostra che racconta l’antica città sommersa in fondo al mare, è fissato per sabato 13 luglio alle 17 alla presenza del sindaco Mario Occhiuto.

Il percorso espositivo si intitola appunto “AtlantiS, la città sommersa” ed è realizzato dalla scenografa Antoinette Strauss, già ideatrice del successo “La magia del Natale” dello scorso dicembre.

L’artista francese, stimolata ancora una volta dalla sua fantastica immaginazione, torna a far vivere una esperienza unica nel suo genere.

Si tratta di un viaggio che inizia dalla scoperta delle profondità, passando dentro una meravigliosa barriera corallina e arrivando fin dentro il miracolo dell’oceano che custodisce i segreti e i tesori che, anche i pirati più temerari, hanno cercato in tutti i sette mari, senza trovarli.

A Cosenza, “AtlantiS, la città sommersa” aprirà le sue porte ai più coraggiosi per offrire il privilegio di visitarla.