Iniziativa della Galleria Marano nei giardini segreti di Via Isonzo. In esposizione una personale del giovane Francesco Cisco Minuti, accompagnata dalle note jazz del Queiduo

Il giardino segreto di Via Isonzo a Cosenza, oggi ribattezzata Via Conforti, dopo l'inaugurazione del 29 maggio scorso, riapre le sue porte per un nuovo evento di carattere artistico culturale, nel quale le opere del giovane calabrese emergente Francesco Cisco Minuti, 28enne impegnato da tempo nel filone tematico dell’immigrazione, si misceleranno con le note del jazz del Queiduo, coppia, sax e voce, composta da Stefania Conforti e Claudio Smilzo.

Si comincia alle ore 17

L’iniziativa, Stranger in Paradise, è organizzata dalla Galleria Marano per sabato 20 giugno, con ingresso a partire dalle ore 17. La manifestazione si protrarrà fino alle 22. L’ampiezza degli spazi all’aperto e la dotazione di gel disinfettante e mascherine offerte ai visitatori, consentono la fruizione in piena sicurezza, sia pure ad un numero limitato di persone, dell’affascinante appuntamento. La partecipazione può essere prenotata contattando il numero 3463505478.