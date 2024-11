Si chiama “Giostra Vecchia”, come uno dei quartieri del centro storico di Cosenza, ed è un progetto che ha l’obiettivo di recuperare i luoghi e coinvolgere le persone che vi abitano. Un impegno del laboratorio urbano di Villa Rendano, dove si è insediato il comitato tecnico scientifico che valuterà gli interventi e studierà le soluzioni per la riqualificazione urbana della città vecchia.





«L’adesione a questo progetto - spiega Francesco Pellegrini, direttore generale della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani - viene da tutte le espressioni più autorevoli, più rappresentative del territorio: dalle istituzioni, dagli organismi professionali, le associazioni di base, l’Università, la scuola, il mondo della cultura, dell’intelligenza, dell’arte».





L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Fondazione Giuliani, metterà in campo azioni finalizzate alla trasformazione sociale e alla riqualificazione dei luoghi. «Un’operazione di rigenerazione urbana non può non tenere conto delle comunità sulle quali incide - afferma Donata Marrazzo, coordinatrice del progetto – Giostra Vecchia parte da un’idea visionaria della città di Cosenza, ci siamo abbandonati al sogno, abbiamo voluto abitare un sogno, immaginando questa Cosenza del futuro, e lo abbiamo fatto provando a pensare a una comunità operosa, che si unisce, che si rafforza. Tutto quello che concepiremo insieme al Comitato Tecnico scientifico - precisa Marrazzo - verrà poi attuato attraverso dei gruppi di lavoro. Ne abbiamo già individuati alcuni: quello sulla progettualità creativa, sull’innovazione, sulla trasformazione sociale, sui bonus e i vantaggi fiscali per gli interventi strutturali sugli immobili, un centro di documentazione. Il lavoro di questi gruppi porterà nel centro storico l’azione concreta della rigenerazione».