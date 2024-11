Manca poco alla chiusura ufficiale della campagna di crowdfunding Teatrino. Teatro a forza collettiva, che si svolgerà martedì 25 aprile ad Atena Lucana, in provincia di Salerno, all’interno de “La Terra mi tiene”, festa di comunità e di resistenza legata al rito del pane come rito collettivo, che ogni anno ridà vita ai vecchi forni del centro storico. La raccolta fondi rimarrà on line ancora per pochi giorni, lanciata sulla piattaforma Produzioni dal basso dall’associazione Ex Convento di Belmonte Calabro, progetto trasversale che ha sede in Calabria dal 2002.

L’ampia rete che abbraccia l’Ex Convento ha permesso alla campagna di raccogliere fino ad ora quasi 7mila euro, che serviranno per acquistare materiale per autocostruire gli arredi e attrezzatura varia, dal tappeto per la danza, alle vernici, all’allestimento per il teatro. Andando così ad arricchire lo spazio in cui organizzare eventi e rassegne, dopo la precedente realizzazione di una platea in legno di circa 200 metri quadrati diventata un palcoscenico. Verrà inoltre organizzata la rassegna autunnale Rifugi d’aria.

«La rete trasversale che orbita intorno all’Ex convento e che ha contribuito alla campagna, ha messo in luce il risultato del nostro lavoro ventennale» - dice Stefano Cuzzocrea, ideatore e organizzatore del crowdfunding e del ciclo di azioni che partiranno a breve. «Siamo molto contenti di constatare che la collettività, di portata regionale e nazionale, ha partecipato e si è attivata mettendosi in sintonia con il progetto, cogliendo appieno quello che è il fulcro della stessa campagna e quello in cui crediamo: che il teatro è un atto che deve essere fatto insieme».

Abitare

Dopo la fine del crowdfunding avrà inizio “Abitare”, una serie di azioni che spazieranno dalle residenze creative ai laboratori residenziali, dagli spettacoli di teatro e musica alle feste di comunità, la cui prima parte della programmazione sarà dedicata al lavoro di artiste under 35. Azioni che si svolgeranno negli spazi dell’Ex Convento, diviso tra un antico agrumeto, il chiostro e la chiesa, che già da diversi anni promuove e ospita residenze creative.

Si inizierà a maggio, dall’8 al 14, quando si svolgerà la residenza di danza di Sara Brusco e Sara Coelho Galàn, mentre dal 22 al 28 ci sarà la residenza rivolta al contorsionismo a cura di Alessandra Piccoli.

Dal 9 all’11 giugno spazio al laboratorio residenziale danza-corpo di Axis Syllabus con Nuvola Vandini, che terminerà con una sua performance di danza e musica, durante la serata, insieme a Ilaria Montenegro. Dal 19 al 24 saranno invece la Compagnia Tardito/Rendina e Antonio Villella protagonisti del laboratorio residenziale Verso il clown, tra il teatro e la danza. E dal 27 giugno al 2 luglio si svolgerà Cantare nei luoghi, laboratorio residenziale di canto a cura di Anna Maria Civico.

Il mese di luglio inizierà con il laboratorio teatrale Sassolini sul sentiero, dal 5 al 9 e dal 12 al 16, a cura di Chiara H. Savoia e Stefano Cuzzocrea, dedicato a bambini e bambine, che terminerà con una restituzione pubblica da presentare alla comunità.

Dall’1 al 5 agosto a ravvivare Belmonte arriverà Frappp Film Fest, il festival di cinema itinerante dell’Appennino interno meridionale, che farà tappa anche all’Ex Convento.

Settembre vedrà dal 4 al 10 la residenza creativa di teatro Premio Paola Scialis, dedicato a colei che fino al 2018 ha portato avanti le attività all’Ex Convento insieme a Stefano Cuzzocrea, prima della sua prematura scomparsa.

A chiudere il ciclo di Abitare sarà la rassegna Il Gioco, l’ascolto, il clown, laboratorio di secondo livello con Willy the Clown, dal 29 settembre al 7 ottobre.