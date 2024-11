L’evento, divenuto appuntamento tradizionale, festeggia undici anni. In programma mercatini, giochi tradizionali e il concerto di Angela Bianco e i Castrum in quartet

La tradizionale “Sagra della Castagna” di Cotronei (Kr) compie undici anni. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale “Circolo Noi con Voi”, nel tempo è diventato un appuntamento oltre che per i cittadini del posto anche per quelli dei paesi limitrofi e non solo, infatti, si stanno registrando numerose telefonate da gruppi e comitive provenienti da altre regioni, interessati all’evento. Negli anni si è puntato affinché, detta manifestazione, diventasse la “festa di tutti”, a tal proposito, molte sono le associazioni coinvolte come: la Pro loco di Cotronei, il gruppo missionario “Mamme Margherita”, l’Unitalsi, l’Avis, l’associazione “Angolo 12”, l’Associazione “Mani senza frontiere”, l’Associazione “Diverso da chi?”, così come di fondamentale importanza è il patrocinio del Comune di Cotronei e dell’Uncem Calabria.

La sagra della castagna

L’iniziativa si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 novembre. Nel dettaglio il programma prevede venerdì 8 alle ore 10 il concorso di disegno, canto e poesia presso la Sala delle Conferenze di Cotronei. Alle 17, in onore di San Martino, in Piazza della Solidarietà si terrà la degustazione di VINI, prodotti calabresi e caldarroste, a cura di “Terramar Calabria”, con musica live.

Sabato 9 la sagra avrà inizio alle ore 17 con giochi tradizionali e degustazione di caldarroste, crustuli alla castagna, castagne bollite, menù caldo a base di castagna, panini, birra e vino. Alle 18:30 ci sarà il concerto di musica etno-popolare con “Angela Bianco ed i Castrum in Quartet”. Alle ore 20:00 si terrà la tanto attesa estrazione della riffa. Quest’ultimo concerto sarà seguito dall’Associazione telematica Liberi.Tv.

Mercatini e giochi tradizionali

Domenica 10 ci sarà il mercatino su via Vallone delle Pere dalle ore 10 in poi. La sagra avrà inizio alle ore 17 con i giochi tradizionali, ed alle 17:30 si svolgerà la premiazione dei vincitori del concorso di disegno, canto e poesia. Durante la serata si potranno degustare caldarroste, crustuli alla castagna, castagne bollite, panini, birra e vino. Concluderà la manifestazione, dalle 18:30, Otto Più Street Band.

In caso di avverse condizioni climatiche le manifestazioni si terranno al coperto. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti dall’organizzazione in tempo dovuto. Per eventuali contatti o informazioni, si invita a seguire l’associazione “Circolo Noi con Voi” sui canali social e tramite il sito internet.

La buona musica

“Angela Bianco ed i Castrum in Quartet”, proporranno uno spettacolo all'insegna del divertimento e della buona musica tradizionale calabrese. «Mi accompagnano in questa travolgente avventura» racconta Angela Bianco, voce e danzatrice della band «Fabio Malomo (cassa e tamburelli), Giuseppe Mazzotta (percussioni etniche), Piero Chiodi (fisarmonica, organetto e fiati), Carmine Mazzotta (voce e chitarra) ed Antonio Abbruzzese (general manager che cura la nostra segreteria e la promozione). Ci poniamo l’obiettivo di valorizzare le nostre tradizioni attraverso lo studio e la divulgazione della musica popolare calabrese e del sud Italia. Siamo una formazione nuova ma con tanta esperienza ed un curriculum artistico di tutto rispetto che ci ha visto protagonisti in tutta la regione ed anche all’estero».