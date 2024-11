I cinque appuntamenti di Teatro d'Amare, la rassegna teatrale che verrà ospitata, dal 26 agosto al 7 settembre, al Teatro del porto di Tropea verranno illustrati dal direttore artistico di LaboArt, Maria Grazia Teramo, durante la conferenza stampa che si terrà venerdì 24 agosto alle 18.30 al Convento della pietà di Tropea, a cui parteciperanno Luigi Giffone e Luigi Maria Lombardi Satriani. Quest'anno il programma del festival si chiamerà “Passaggi e paesaggi del teatro italiano contemporaneo”.

Il programma

Il primo spettacolo verrà messo in scena il 26 agosto, con un’opera musicale-teatrale in un atto “La scarpa di Colombo” firmata Raffaele Cacciola, direttore della Bartok Studio in collaborazione con l'associazione “Amici del Conservatorio”, presieduta da Emilio Aversano e del festival “Armonie della Magna Graecia”.

Il 28 agosto verrà messo in scena lo spettacolo “'Nta ll'aria”, opera teatrale di prosa di Tino Caspanello del Teatro Pubblico incanto di Pagliara di Messina, con in scena Alessio Bonaffini e Tino Calabrò.

Il 31 agosto toccherà a “Zitta... cretina” di Bernando Migliaccio Spina, opera rappresentata dalla compagnia LocriTeatro. La rappresentazione racconta una storia del Sud e verrà interpretata da Giulia Palmisano e accompagnata musicalmente da Marco De Leo. Il penultimo appuntamento sarà il 4 settembre con la Piccola compagnia dammacco e Serena Balivo, vincitrice del Premio Ubu 2017, come migliore attrice italiana under 35, che metterà in scena “L'inferno e la fanciulla” con la regia di Mariano Dammacco.

Il 7 settembre la rassegna si chiuderà con l'inedito testo dell'attrice tropeana Rossana Colace “Cantigola”.

In occasione della rassegna verrà allestita, nel foyer del teatro, la mostra d'arte “Matram x y z” con le opere di Myriam Clericuzio, Vida Dena e Naomi Serrao, curata da Marco Perri e si potrà partecipare al LaboArt cafè a Santa Domenica.