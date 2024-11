Bologna ha ospitato la prima tappa del progetto “Crescendo: racconto fotografico di un viaggio emozionale nel bambino dentro di noi”. L’evento, tenuto presso la Foto-galleria Paoletti, è stato curato da tre calabresi: Giuseppe Esposito, consigliere Epli, e i fotografi Francesca Papaianni e Giuseppe Monteleone.

Il gruppo ha scelto di esordire, con una mostra tutta loro, in un luogo dove li aveva già visti protagonisti di altre collaborazioni artistiche, riuscendo a portare un po' della Calabria e del loro talento anche in terra emiliana.

Trenta scatti

«Sono stati esposti circa 30 scatti – spiegano - in un percorso in cui ciascuno è stato invitato ad immergersi nella visione delle immagini cercando di interpretare le diverse emozioni rappresentate nei volti dei bambini». L’iniziativa ha riscosso ampia partecipazione: «Sono stati tanti i visitatori che hanno apprezzato la mostra, si sono lasciati coinvolgere e si sono confrontati con gli autori. È stata un’esperienza unica».

Il progetto “Crescendo”

Il progetto “Crescendo” è davvero un viaggio che tende a far raggiungere una maggiore consapevolezza richiamando dentro sé stessi le sfere emotive più pure che ci accompagnano avanti e indietro nella vita anche in età matura. Pertanto, non resta che attendere le prossime tappe che saranno disponibili prossimamente sulle pagine social di “Crescendo – racconto fotografico” e partecipare a questa iniziativa artistica culturale che desta particolare curiosità e attenzione.