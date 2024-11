Un cucciolo di rottweiler è stato tratto in salvo dagli agenti della Polizia stradale di Vibo Valentia, lungo il tratto vibonese dell’A2, tra gli svincoli di Serre e Mileto. Il personale in servizio lo ha intravisto mentre si trovava, evidentemente spaesato, a bordo strada e a poca distanza dalle auto che sfrecciavano in velocità lungo la corsia in direzione Sud. Avvicinatolo con circospezione e con le cautele del caso, gli agenti sono riusciti a tranquillizzarlo e l’animale li ha docilmente seguiti fino alla vettura di servizio. L’intervento ha così evitato rischi all’incolumità dell’animale e degli automobilisti in transito visto che la presenza del cane avrebbe potuto facilmente provocare un incidente stradale.