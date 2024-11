Torna domani, domenica 2 febbraio, la #domenicalmuseo con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa reintrodotta e resa permanente dal ministro di beni culturali e turismo Dario Franceschini.

Il bilancio dell’evento è di oltre 17 milioni di ingressi da quando è stata istituito nel 2014 con alcune edizioni che hanno superato i 430.000 visitatori nei soli musei statali.

L’elenco completo degli istituti coinvolti è consultabile all’indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

Tutti al MArRC

Ingresso gratuito per tutti anche al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un’occasione da non perdere per ammirare i Bronzi di Riace e vivere indimenticabili esperienze di conoscenza dell’eccezionale ed emozionante “eredità di bellezze archeologiche” della Calabria antica. Un viaggio dalla Preistoria fino alla tarda Età Romana.

Questa prima domenica del mese di febbraio sarà l’ultimo giorno utile per visitare l’esposizione temporanea “Medma. Una colonia locrese sul Tirreno”, curata dal direttore Carmelo Malacrino con l’archeologo Maurizio Cannatà.

I musei e le aree archeologiche free in Calabria

Aperti e free tutti i musei e le aree archeologiche più bella della nostra regione. A Catanzaro si potrà visitare il Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium.

Nella provincia di Cosenza aperti l’Antiquarium di Torre Cimalonga a Scalea, il Parco archeologico di Sibari, il Museo nazionale archeologico della Sibaritide, il Museo archeologico nazionale di Amendolara, la Galleria nazionale di Cosenza, il Parco Archeologico di Laos Santa Maria del Cedro ed il BoCs Museum - Complesso monumentale di San Domenico.

A Crotone, gli appassionati, potranno visitare il Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna e il Museo archeologico nazionale della città di Pitagora.

Oltre al Museo Archeologico Nazionale, a Reggio Calabria saranno aperti: il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, la Chiesa di San Francesco a Gerace, la Cattolica di Stilo, il Museo archeologico Metauros di Gioia Tauro, il Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon e il Parco Archeologico dei Taureani.

Ed infine, a Vibo Valentia aperti: il Museo statale di Mileto, il Museo archeologico nazionale "Vito Capialbi” e il Museo civico del Mare di Tropea.