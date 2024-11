La suggestiva esibizione andrà in onda il 6 gennaio alle ore 12 su LaC Tv, canale 19. Anche in streaming su www.lactv.it

Un concerto di Natale il giorno dell'Epifania per salutare le feste. È quello che sarà trasmesso su LaC Tv, oggi 6 gennaio. dal Santuario di Paola con l'interpretazione di canti natalizi della tradizione e di brani celebri.

