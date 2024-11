Confronto tra Samengo e Anila Bitri Lani per avviare un progetto sull’inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati in Italia

Oggi il presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo, è stato ricevuto dall’ambasciatrice dell'Albania in Italia, Anila Bitri Lani. Nel corso dell’incontro si è discusso dei 30 anni della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato di sempre.

Il presidente e l’ambasciatrice convinti che «i bambini sono il nostro presente e il nostro futuro, e che è nel nostro dovere salvaguardare i loro diritti» hanno accordato di trovare gli strumenti per avviare un progetto di collaborazione per l’inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati in Italia, essendo questa una delle priorità dell’Unicef Italia. La fase preparativa di questo progetto di collaborazione si avvierà il prossimo autunno.